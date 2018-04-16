Создание фирменного стиля для группы компаний.

Фирменный стильЗакрыт21 заявка229 просмотров
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Нужен фирменный стиль для группы компаний, объединяющий все структуры.

Конкретней - логотип в векторе в нескольких представлениях, цвета и шрифты.

Структуры, входящие ГК

  • «Сигма КТВ» — оператор связи, предоставляющий :
- услуги кабельного телевидения.

    - доступ к сети интернет.

    - камеры видео-наблюдения.

    Сайт sigma-ktv.ru

  • Телерадиокомпания «СИГМА»
Сайт trc-sigma.ru

  • Радиостанция «СИГМА»
  • Рекламное агентство «СИГМА»
  • Журнал «СИГМА»
  • Телеканал «СИ ТВ»

      Круглосуточное самостоятельное вещание, программы собственного производства,  студия радио «Сигма» диджеи радио на экране телевизора, виды города в прямом эфире.

  • Сайт nur24.ru

Основной слоган

«Сигма - Вместе Лучше!»

6 лет назад
sgmnur
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Mohenjo
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$50
5 дней
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