Фото продукта для сайта eCommerce

Добрый день друзья. Наша компания занимается продажей товаров через Амазон и Ебей.

У нас новый продукт и нужны классные фото.

Продукт из серии для детей. Нужны следующие фото:

Фото продукта с наполнением

Фото продукта в пользовании

Фото мелких деталей - преемуществ продукта

Фото продукта в 3D которое покажет его преемущества

Для примера прикладываю ссылки на страницы с товарами, где с нашей точки зения удачные фото что бы уловить суть.

https://www.amazon.com/dp/B019CZ372Q

https://www.amazon.com/dp/B01LE8IX0U

Итог: 9 фото, размер не менее 1200 пкс х 1200 пкс

Оплата соответствующая.