Написать фразу

Добрый день! Нужен фотограф для фото/видео частного дома. Фото для каталогов, сайта, социальных сетей. 1) приориетнее full frame матрица фотоаппарата чем crop 2) максимальное разрешение (минимум 6 мегапикселей), jpeg файл без ...
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Напиши на любом из предметов улицыБетон, дверь, поребрик, столб, что угодноФразу"Улыбайся чаще "И сфотай
Можно мелом или балончиком
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