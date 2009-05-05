Необходимо снять и обработать снимки: -часы наручные в 2-х ракурсах; -брелоки в 1-м ракурсе; -сумки, портфели в 2-х ракурсах; -ручки в 1-м ракурсе. Количество предметов для съемки 300-500. ...
Нужен свадебный фотограф (Москва)
Всем привет!
Нужен свадебный фотограф на 21 или 22 августа (дата уточняется).
От вас - условия, стоимость, примеры работ (именно свадеьное фото!). Можно в проект или в личку.
По возможности, хотелось бы увидеть Вашу фотографию, т.е. как Вы выглядите в реальной жизни :-)
Кроме того, пишите, кому было бы интересно поснимать на свадьбе для наработки портфолио бесплатно или за совсем скромные деньги (сразу пишите, сколько). В этом случае присылайте примеры любых работ (хоть что-то Вы в любом случае уже снимали))) и личную фотку!
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