Нужен свадебный фотограф (Москва)

Всем привет!

Нужен свадебный фотограф на 21 или 22 августа (дата уточняется).

От вас - условия, стоимость, примеры работ (именно свадеьное фото!). Можно в проект или в личку.

По возможности, хотелось бы увидеть Вашу фотографию, т.е. как Вы выглядите в реальной жизни :-)

Кроме того, пишите, кому было бы интересно поснимать на свадьбе для наработки портфолио бесплатно или за совсем скромные деньги (сразу пишите, сколько). В этом случае присылайте примеры любых работ (хоть что-то Вы в любом случае уже снимали))) и личную фотку!