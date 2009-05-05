Нужен свадебный фотограф (Москва)

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Закрыт2 заявки171 просмотр

Всем привет!

Нужен свадебный фотограф на 21 или 22 августа (дата уточняется).

От вас - условия, стоимость, примеры работ (именно свадеьное фото!). Можно в проект или в личку.

По возможности, хотелось бы увидеть Вашу фотографию, т.е. как Вы выглядите в реальной жизни :-)

Кроме того, пишите, кому было бы интересно поснимать на свадьбе для наработки портфолио бесплатно или за совсем скромные деньги (сразу пишите, сколько). В этом случае присылайте примеры любых работ (хоть что-то Вы в любом случае уже снимали))) и личную фотку!

16 лет назад
Mikhaylenka
Татьяна 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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