Сделать простые фотографии

Задача: Оригинальные фотоснимки на заданную тему. Предмет разработки: Полиграфия для брощур и упаковки текстильной одежды (нижнее бельё, термобельё, футболка, майка и пр.) Исходные требования: Размеры: запечатываемая область (мин) 160мм х 90мм. (отношение сторон. 16:9), разрешение: 300dpi. Объект: предмет текстильной одежды, ...
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Всем доброго дня! Суть задания: сделать несколько фотографий девушки, стоящей в углу, в строгом соответствии с техзаданием. Для выполнения требуется:
1. Девушка.
2. Угол - три разных.
3. Одежда - платье, джинсы-футболка, юбка-блузка.
4. Фотоаппарат или смартфон с камерой.
5. Фотограф, можно без опыта съёмки.
Обрабатывать не нужно. Техзадание вышлю исполнителю.
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