Сделать простые фотографии

$5
ФотосъемкаЗакрыт7 заявок156 просмотров
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Всем доброго дня! Суть задания: сделать несколько фотографий девушки, стоящей в углу, в строгом соответствии с техзаданием. Для выполнения требуется:

1. Девушка.

2. Угол - три разных.

3. Одежда - платье, джинсы-футболка, юбка-блузка.

4. Фотоаппарат или смартфон с камерой.

5. Фотограф, можно без опыта съёмки.

Обрабатывать не нужно. Техзадание вышлю исполнителю.

6 лет назад
froar97
Артём 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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