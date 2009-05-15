Съёмка портфолио (Киев)

Мне нужен фотограф, проживающий в Киеве.

Отвечайте, пожалуйста попунктно.

Вы делаете профессиональное портфолио?

Если да, то сколько стоит сделать портфолио на 4 образа ?

Что входит в стоимость?

Сколько фото вы обрабатываете: ретушь, худ. обработка?

Если печатаете, то сколько фото и какого формата?

Сколько займёт по времени: съёмка, обработка фото?

У Вас есть визажист?