Съёмка портфолио (Киев)

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт3 заявки207 просмотров

Мне нужен фотограф, проживающий в Киеве.

Отвечайте, пожалуйста попунктно.

Вы делаете профессиональное портфолио?

Если да, то сколько стоит сделать портфолио на 4 образа ?

Что входит в стоимость?

Сколько фото вы обрабатываете: ретушь, худ. обработка?

Если печатаете, то сколько фото и какого формата?

Сколько займёт по времени: съёмка, обработка фото?

У Вас есть визажист?

16 лет назад
SPhotography
41 год
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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