Вручить подарок даме в г. Москва и сделать фото

Требуется помощь в создании печатного каталога. Мы предоставляем вам композиции из цветов (букеты). От вас необходимы качественные фотографии этих композиций(для этого необходимо чтобы вы находились в Москве) Затем оформление страниц каталога с использованием данных фотографий: ...