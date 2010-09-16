Вручить подарок даме в г. Москва и сделать фото

$15
ФотосъемкаЗакрыт1 заявка249 просмотров
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Надо вручить подарок даме в г. Москва и сделать фото. Оплата WMR или WMZ. Детали по эл. почте [email protected] . Требования к исполнителю: нахождение в указанном городе (Москва), аккуратнось, тактичность, наличие цифрового фотоаппарата и сканера.

13 лет назад
ALINAagency
Иван 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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