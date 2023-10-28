Женщина с розами

Ищу человека из Ростова на Дону Россия для фотосъемки адреса.
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Здравствуйте. Нужна женщина, девушка на фотосъёмку с розами. Крупным планом снимаю фото лица женщины с розами. Предновогоднее настроение на фоне ёлочки, гирлянд. Съёмка возможна на студии либо в нейтральной локации. Возраст 20-35 лет
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