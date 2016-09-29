1. Письмо должно корректно отображаться на всех почтовых клиентах, в том числе Оutlook, Hungerbird, Livemail 2. Подробности контента и детали - при дальнейшем общении. 3. Ссылки на Ваше портфолио обязательны. 4. Рассматриваем ценовые ...
Адаптиваня HTML
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1) адпативная верстка минималка - два квадратика (кажись 600 пикселей) - фиксируем сверху меню (серя полоса с Бренд Тип Пол и сжимать ее чуть на мелком разрещение что бы влазила в одну линию вместе со значком корзина, можно гасить фразу "размер")
- остальное меню сворачиваем в значек и там оно двух уровневое аля как на манго http://shop.mango.com/RU
- в негоже добавляем пунткы О нас и Блог, показываем перед Телефоном и Задать Вопрос, а потом лого
2) красный квадратик (вернее его треугольная часть должна легко добаляться, то есть он лежит над фото, а не вырезан с фото!)
3) При нажатии на продукт под ним расширается место и отображается на всю длину блок с большим фото и описанием продукта.
При нажатии на крестик все скрывается.
Важно что бы сам кавдратик и модель были ссылкой на отдельную страницу, но при нажатие срабатывал актион на раскрыте блока на всю ширину
4) в селектах везде сделать кустом селект, что бы красиво вываливался
5) корзина выводится при нажатии на нее
6) выпадающее меню для левой части показывается под пунктом в правую сторону
7) внизу СЕО текст - заглавние н1, в остальных блоках заглавие либо н2 либо н3
Страница продукта - блок как носиш их ты и комментарии оставлям картинокой, верстать не надо
Попап с корзиной - что бы раширялся по высоте в продуктах и в полях (может быть больше полей и больше продуктов)
Текстовая страница и Спасибо за заказ - ничего особенного, единстевнно что для таблиц применить скрол под мобильный размер http://exisweb.net/responsive-table-plugins-and-patterns (простой вариан сролл бар под таблицей)
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