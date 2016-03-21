Внести корректировки в вёрстке сайта neolingvo.ru

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Закрыт1 заявка162 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо внести корректировки в вёрстку сайта www.neolingvo.ru по сделанному аудиту.

Он в ТЗ в приложенном файле.

Нужно их сделать к 23-24 марта.

Сайт на Битриксе.

Напишите пожалуйста вашу стоимость и сроки?

9 лет назад
3d-project
Дмитрий 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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