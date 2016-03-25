Сверстать одностраничник (адаптивная верстка)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок299 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо адаптивно сверстать одностраничник с psd макета (см. вложение).

Половина блоков взята с сайта http://marketingconf.ru/. Т.е. уже есть частично готовая верста, но у нее имеется минус. Эта страница была сверстана давно и подвергалась нескольким большим правкам. В итоге куча файлов со стилями, которые кое-как работают друг с другом.

Что будет проще сделать? Сверстать с нуля и воспользоваться имеющимися наработками? Рассмотрю оба варианта.

Кто готов взяться за работу укажите следующие данные:

1. Срок выполнения

2. Стоимость работы

3. Необходимая предоплата

9 лет назад
KozlovB2B
Владимир 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

irina_nyrok
Ирина 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$15
2 дня
Ирина отлично справилась с работой. Сдала верстку в срок. Я работал с 20-ю верстальщиками, но она первая, кто с первого раза сделал адаптивную верстку почти идеальной, используя всего один вариант дизайна. Правки внесла оперативно. Буду обращаться еще!
Отличный заказчик! Четко поставленная задача, оплата в срок. Сотрудничеством осталась довольна.

Заявки фрилансеров

irina_nyrok
Ирина 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Адаптивная вёрстка psd макета на OpenCart

    Нужно перенести сайт с одного хостинга на другой, затем обновить дизаин. Сверстать psd макет и натянуть на опенкарт. Вёрстка должна быть адаптивной, сайт должен выглядеть "завершённым" с любых устройств. Макет в личку. Работаю через безопасную ...

    Opencart
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать HTML

    Добрый день!  Приложен макет .  +Будет мобильная версия . (таблицы не будет)  без  cms  ,  просто  HTML .

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка магазина на опенкарт с 0

    Добрый день, уважаемые!  Требуется разработка интернет магазина с 0. Программирование и вёрстка.  Нужен профессионал не пропадающий со связи.  Есть предварительно тз для оценки.  Заявки фрилансеров без отзывов не рассматриваю.  Спасибо.

    Opencart
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка лендинга

    Сверстать лендинг https://yadi.sk/i/2pFZ49JSqMA8m https://yadi.sk/d/4c8g5xLsqMAS9 - адаптивность под планшеты смартфоны - кросбраузерность скрипт подписки предоставим верстаете на своем ресурсе, оплата после исполнения заказа ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно переделать веб-сайт - сделать его современным

    Нужно обновить веб-сайт - сделать его smartphone, mobile-friendly- Стиль оставить тот же (три шестиугольника соединенные, добавить их в фон). Стиль - как черная визитка на втором слайде. В приложении - предыдущий дизайн ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка мини сайта на 2 страницы в HTML, CSS с аним. меню

    Нужно сверстать заглушку для сайта кампании - Главная страница с меню продукции - О компании - Контакты Примерный дизайн главной - http://joxi.ru/nAyeD1WUX4l9eA  (картинка с небольшим текстом на главной, 2 пункта ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка e-mail письма

    Здравствуйте, друзья! Нужно сверстать e-mail письмо для последующей его рассылки. Указывайте сроки и стоимость.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад