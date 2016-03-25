Сверстать одностраничник (адаптивная верстка)

Здравствуйте!

Необходимо адаптивно сверстать одностраничник с psd макета (см. вложение).

Половина блоков взята с сайта http://marketingconf.ru/. Т.е. уже есть частично готовая верста, но у нее имеется минус. Эта страница была сверстана давно и подвергалась нескольким большим правкам. В итоге куча файлов со стилями, которые кое-как работают друг с другом.

Что будет проще сделать? Сверстать с нуля и воспользоваться имеющимися наработками? Рассмотрю оба варианта.

Кто готов взяться за работу укажите следующие данные:

1. Срок выполнения

2. Стоимость работы

3. Необходимая предоплата