Нужно перенести сайт с одного хостинга на другой, затем обновить дизаин. Сверстать psd макет и натянуть на опенкарт. Вёрстка должна быть адаптивной, сайт должен выглядеть "завершённым" с любых устройств. Макет в личку. Работаю через безопасную ...
Сверстать одностраничник (адаптивная верстка)
Здравствуйте!
Необходимо адаптивно сверстать одностраничник с psd макета (см. вложение).
Половина блоков взята с сайта http://marketingconf.ru/. Т.е. уже есть частично готовая верста, но у нее имеется минус. Эта страница была сверстана давно и подвергалась нескольким большим правкам. В итоге куча файлов со стилями, которые кое-как работают друг с другом.
Что будет проще сделать? Сверстать с нуля и воспользоваться имеющимися наработками? Рассмотрю оба варианта.
Кто готов взяться за работу укажите следующие данные:
1. Срок выполнения
2. Стоимость работы
3. Необходимая предоплата
Выбранный исполнитель
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