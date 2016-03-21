Верстка html-шаблона для рассылки (по готовому макету)

Нужно перенести сайт с одного хостинга на другой, затем обновить дизаин. Сверстать psd макет и натянуть на опенкарт. Вёрстка должна быть адаптивной, сайт должен выглядеть "завершённым" с любых устройств. Макет в личку. Работаю через безопасную ...