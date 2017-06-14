Адаптивная верстка и интеграция в Drupal

Есть джипеги https://drive.google.com/drive/folders/0B8sEAdOQXMDkb2VPVjZBcjJEUVk ТЗ – в приложении

Сайт нужно сверстать дивно, валидно, кроссбраузерно и по Perfct Pixel. Все отступы, шрифты, размеры должны быть один в один по макету.

Под интеграцией понимается, что все должно редактироваться и добавляться через поля, чтобы кодом нужно было вносить только контент.

Прежде чем откликаться на заявку, нужно внимательно ознакомиться с тех. заданием и джипегами.

Жду предложений по срокам и стоимости.