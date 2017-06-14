Адаптивная верстка и интеграция в Drupal

Всем привет! Нужно сверстать шапку в HTML5, тянущуюся по ширине на 100% без использования Canvas и с использованием SASS (SCSS). Интересует стоимость, примеры работ, сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть джипеги drive.google.com/open?id=...
ТЗ – в приложении
Сайт нужно сверстать дивно, валидно, кроссбраузерно и по Perfct Pixel. Все отступы, шрифты, размеры должны быть один в один по макету.
Под интеграцией понимается, что все должно редактироваться и добавляться через поля, чтобы кодом нужно было вносить только контент.
Прежде чем откликаться на заявку, нужно внимательно ознакомиться с тех. заданием и джипегами.
Жду предложений по срокам и стоимости.
Можно работать по предоплате, но заявку на weblancer нужно будет обязательно принять
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