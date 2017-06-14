Адаптивная верстка и интеграция в Drupal

HTML-версткаЗакрыт2 заявки187 просмотров
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Есть джипеги drive.google.com/open?id=... 

ТЗ – в приложении 

Сайт нужно сверстать дивно, валидно, кроссбраузерно и по Perfct Pixel. Все отступы, шрифты, размеры должны быть один в один по макету. 

Под интеграцией понимается, что все должно редактироваться и добавляться через поля, чтобы кодом нужно было вносить только контент. 

Прежде чем откликаться на заявку, нужно внимательно ознакомиться с тех. заданием и джипегами. 

Жду предложений по срокам и стоимости. 

Можно работать по предоплате, но заявку на weblancer нужно будет обязательно принять

Drupal
7 лет назад
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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