Адаптивная верстка сайта на Wordpress

$140
HTML-версткаЗакрыт13 заявок264 просмотра
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Проект: адаптивная верстка сайта на Wordpress

Задачи: 

  • кроссбраузерная адаптивная верстка
  • грамотная натяжка верстки на Wordpress
Требования к исполнителю:

  • Wordpress гуру
  • Перфекционист, работу выполняет четко и аккуратно
  • Ответственность, выполняет работу в оговоренные сроки
  • Только положительные отзывы, новички можете не оставлять заявки
Условия:

  • Это первое тестовое задания, для отбора фрилансера для постоянной удаленной работы по другим проектам
  • Оплата по факту выполнения работы, без задержки на Qiwi, WMR, Yandex Деньги
  • Делаете работу, выкладываете у себя на хостинге, проверяем, тестируем, вносите правки, получаете оплату и переносите сайт.
  • Срок выполнения: 7 дней
  • Сдаете проект на 1 день позже - 10 долл.
  • Сдаете на 1 день раньше + 10 долл.
Ссылка на JPG дизайна сайта: https://yadi.sk/d/yr4btVU5wBm9C
WordPressВерстка сайтаАдаптивная верстка сайта
7 лет назад
highklassKZ
Ерлан 
35 летЛитва
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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