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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект: адаптивная верстка сайта на Wordpress
Задачи:
- кроссбраузерная адаптивная верстка
- грамотная натяжка верстки на Wordpress
- Wordpress гуру
- Перфекционист, работу выполняет четко и аккуратно
- Ответственность, выполняет работу в оговоренные сроки
- Только положительные отзывы, новички можете не оставлять заявки
- Это первое тестовое задания, для отбора фрилансера для постоянной удаленной работы по другим проектам
- Оплата по факту выполнения работы, без задержки на Qiwi, WMR, Yandex Деньги
- Делаете работу, выкладываете у себя на хостинге, проверяем, тестируем, вносите правки, получаете оплату и переносите сайт.
- Срок выполнения: 7 дней
- Сдаете проект на 1 день позже - 10 долл.
- Сдаете на 1 день раньше + 10 долл.
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