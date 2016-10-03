Адаптивная верстка сайта на Wordpress

Требуется завершить верстку (применить готовые стили) к одной странице + мелкие правки других уже сверстанных страниц (изменение размера/позиции элементов и т.п.) Шаблонизатор - smarty. Я ориентируюсь, что одного часа вашего времени хватит для выполнения данных работ - ...