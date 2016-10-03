Подредактировать готовую тему форума на Wordpress

Нужно сверстать лейдинг самый простой с PSD шаблона.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Общее
Текущая версия сайта находится по адресу kuimov.kz, новая - kuimov.kz/new/
В качестве основы для редизайна сайта используется тема Flatbase
- Сайт должен корректно отображаться в последний версиях Chrome, Firefox, IE, Edge, Safari и мобильных Chrome и Safari
- Все изменения дизайна должны быть сделаны через дочернюю тему WordPress, чтобы обновление основной темы не повлияло на внешний вид сайта.
- Задать цвет ссылок на сайте через переменную, чтобы он соответствовал шапке сайта.
- После посещения ссылки менять ее цвет на серый. Исключение - список форумов и список топиков. Эти ссылки при посещении не меняют свой цвет.
- Ссылки выделяются только цветом без подчеркивания
Уважаемые фрилансеры, не стоит кидать ссылки на ваши работы и расписывать какие вы чуткие и быстрые.
Нужно конкретно сроки и сумма за которую вы согласно ТЗ все выполните.
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