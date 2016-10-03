Подредактировать готовую тему форума на Wordpress

Общее

Текущая версия сайта находится по адресу kuimov.kz, новая - kuimov.kz/new/

В качестве основы для редизайна сайта используется тема Flatbase

- Сайт должен корректно отображаться в последний версиях Chrome, Firefox, IE, Edge, Safari и мобильных Chrome и Safari

- Все изменения дизайна должны быть сделаны через дочернюю тему WordPress, чтобы обновление основной темы не повлияло на внешний вид сайта.

- Задать цвет ссылок на сайте через переменную, чтобы он соответствовал шапке сайта.

- После посещения ссылки менять ее цвет на серый. Исключение - список форумов и список топиков. Эти ссылки при посещении не меняют свой цвет.

- Ссылки выделяются только цветом без подчеркивания

Подробное ТЗ.

Уважаемые фрилансеры, не стоит кидать ссылки на ваши работы и расписывать какие вы чуткие и быстрые.

Нужно конкретно сроки и сумма за которую вы согласно ТЗ все выполните.