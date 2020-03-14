Добавить/Изменить вёрстку сайта

1) Исправить ли заменить форму обратной связи, выдает ошибки.

2) Маленько изменить всплывающее окно отправки формы.

3) Внешние CDN скрипты заменить на внутренние(скачать/вставить).

4) Вставить маску в поля для телефонов.

5) Добавить картинку поверх двух блоков и адаптировать под разные экраны картинку.

6) Заменить весь шрифт Roboto на другой, который будет в архиве.

7) Проверить всю верстку на адаптивность, что бы ничего нигде не вылазило и исправить.

8) возможно что то еще, если что доплачу.

На сервере - http://nar.mcdir.ru/