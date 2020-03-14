Добавить/Изменить вёрстку сайта

$3
HTML-версткаЗавершен2 заявки284 просмотра
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1) Исправить ли заменить форму обратной связи, выдает ошибки.

2) Маленько изменить всплывающее окно отправки формы.

3) Внешние CDN скрипты заменить на внутренние(скачать/вставить).

4) Вставить маску в поля для телефонов.

5) Добавить картинку поверх двух блоков и адаптировать под разные экраны картинку.

6) Заменить весь шрифт Roboto на другой, который будет в архиве.

7) Проверить всю верстку на адаптивность, что бы ничего нигде не вылазило и исправить.

8) возможно что то еще, если что доплачу.

На сервере - http://nar.mcdir.ru/

4 года назад
mrarnod
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
darth_tesla
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$7
2 дня
Благодарю Алексея за проделанную работу по вёрстке. Все было сделано очень быстро и на высшем уровне. Были учтены абсолютно все пункты ТЗ и сразу сдана полностью выполненная работа. Качество работы многократно превышает стоимость. Алексей очень ответственный и знающий специалист, быстро и качественно решит любую задачу, РЕКОМЕНДУЮ!!!
Точное описание технического задания и деталей, а так же своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
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