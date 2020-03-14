Добавить/Изменить вёрстку сайта

верстка и подключение админки Нужна админка и возможность вносить изменения во всё содержимое сайта потом. сделать верстку и натяжку на CMS Wordpress. На конструкторе wix уже есть образец.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Исправить ли заменить форму обратной связи, выдает ошибки.
2) Маленько изменить всплывающее окно отправки формы.
3) Внешние CDN скрипты заменить на внутренние(скачать/вставить).
4) Вставить маску в поля для телефонов.
5) Добавить картинку поверх двух блоков и адаптировать под разные экраны картинку.
6) Заменить весь шрифт Roboto на другой, который будет в архиве.
7) Проверить всю верстку на адаптивность, что бы ничего нигде не вылазило и исправить.
8) возможно что то еще, если что доплачу.
На сервере - http://nar.mcdir.ru/
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