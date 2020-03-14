Аудиоплеер для радио

Добрый день! Нужна верстка примерно такого сайта (дизайн в PSD скоро будет готов) [url=https://levin-group.ru/]https://levin-group.ru [/url]Минус несколько разделов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт радиостанции. Нужно сделать минималист плеер.
1 кнопка включить/выключить
2 ползунок громкости
3 вывод названия композиции
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