Доставить шаблон на вордпресс

HTML-версткаЗавершен6 заявок201 просмотр
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4 года назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
freelancedeness
Денис 
29 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$10
1 день
Один из немногих кто смог справиться казалось бы с просто задачей, все выполнено четко и в срок. Практически всегда на связи, после оплаты помог решить "косяки" шаблона. Одним словом рекомендую как порядочного фрилансера
Ну что сказать...репутация заказчика говорит сама за себя :) И этот отзыв будет такой же, как и все оставленные ранее :) Все четко, по факту и быстрая оплата :) Всем рекомендую к сотрудничеству :)
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