Верстка письма (е-mail) по готовому дизайну из фигмы

Нужен кто-то с успешным опытом верстки писем. В заявке просьба дополнительно указать, какими фреймворками для верстки писем пользуетесь (причем, не просто посмотрели, а пользуетесь много и успешно).

Оплата Яндекс Деньгами

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ВАЖНО: Предоплат нет. Если надо - делаем "безопасную сделку". Оплачивается только полностью выполненная работа.

ВАЖНО: По итогу работы передаются все права. Для фото лучше использовать наши материалы и 123rf

ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа «Обращайтесь, договоримся» не рассматриваются!

ВАЖНО: Письмо должно будет корректно открываться во всех основных почтовых клиентах на разных разрешениях. Нужен Pixel Perfect или очень близко.

ВАЖНО: В части дизайна работа принимается, когда дизайн меня устроит. Проект на дизайн, так что требуется портфолио с предыдущими работами.

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