Требуется сверстать и натянуть макеты CMS Wordpress 

Профи своего дела . Подход к работе творческий, но в то же время отлаженная работа и очень качественный результат. Заказанный дизайн сайта очень понравился! Юриф достойно справился с поставленными задачами, благодаря чему мы получили современную, красивую, очень продуманную работу преисполненную интересной динамикой, а еще порадовал невероятная внимательность к мелким деталям. Не экономьте на студентах это не стоит ваших нервов, получите только кота в мешке. Обращайтесь только к профессионалам!