Требуется сверстать и натянуть макеты CMS Wordpress

HTML-версткаЗавершен10 заявок327 просмотров
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Требуется сверстать и натянуть макеты CMS Wordpress 

Вёрстка и программирование 8 страниц  jpg maketi clck.ru/MPiks

WordPress
4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
Выбранный исполнитель
yuri_tsymbal
Юрий 
22 годаБолгария
4 года в сервисе
Был
25 дней назад
4 года назад
$240
6 дней
Профи своего дела . Подход к работе творческий, но в то же время отлаженная работа и очень качественный результат. Заказанный дизайн сайта очень понравился! Юриф достойно справился с поставленными задачами, благодаря чему мы получили современную, красивую, очень продуманную работу преисполненную интересной динамикой, а еще порадовал невероятная внимательность к мелким деталям. Не экономьте на студентах это не стоит ваших нервов, получите только кота в мешке. Обращайтесь только к профессионалам!
Супер приятный опыт работы. Профессионал одним словом. Своевременные ответы, быстрая оплата и четкие задачи. Спасибо за доверие!
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