Нужно сделать сайт

Нужен кто-то с успешным опытом верстки писем. В заявке просьба дополнительно указать, какими фреймворками для верстки писем пользуетесь (причем, не просто посмотрели, а пользуетесь много и успешно). Оплата Яндекс Деньгами ======================================================================= ВАЖНО: Предоплат нет. Если надо - делаем ...