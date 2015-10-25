Добавить спецпредложение на страницу (html)

HTML-версткаЗакрытнет заявок83 просмотра
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На этой страничке:

http://about-men.ru/courses/howtofind/video1-skills/

вместо видео которое есть на данный момент поставить это:

http://www.youtube.com/watch?v=BinE4dkXu58

на 9 минуте, 22 секунде просмотра видео настроить появление спецпредложения:

http://joxi.ru/bmobyKvFpoPXry

его можно взять с этой страницы: http://about-men.ru/thanks/

на таймере спецпредложения установить время, 6 часов.

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HTML
8 лет назад
markusminsk
Алексей 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
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