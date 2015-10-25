Необходимо доделать верстку сайта

HTML-версткаЗакрытнет заявок76 просмотров
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Здравствуйте, Максим

Есть начатая верстка сайта, надо ее доделать.

Задание в task.txt

Оцените, пожалуйста, цену и сроки

8 лет назад
stenson
Ольга 
42 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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