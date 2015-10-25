Необходимо доделать верстку сайта

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры! Благодарим Вас за те услуги, которые Вы нам оказываете, и за то, что делаете это очень профессионально. С Вашей помощью наш стартап приобретает нужную визуализацию! Сначала, благодаря Наталии Калиниченко (happymedesign) мы обрели такой логотип и ...