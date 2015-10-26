Верстка psd->wp

Вот картинка главной - http://s019.radikal.ru/i635/1510/44/b53bab223847.jpg

Еще есть раздел и страница статьи, в принципе в таком же стиле.

Примерные цены, сроки, ссылка на выполненные работы. Цену скорректируем после обсуждения ТЗ.