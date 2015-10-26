Верстка psd->wp

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот картинка главной - http://s019.radikal.ru/i635/1510/44/b53bab223847.jpg
Еще есть раздел и страница статьи, в принципе в таком же стиле.
Примерные цены, сроки, ссылка на выполненные работы. Цену скорректируем после обсуждения ТЗ.
8 лет назад
Виктор Vityok93
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад