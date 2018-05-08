Html исправить баг

Есть простой лендинг http://porogi-arki.ru/ Нужно скопировать от туда верстку и передать мне. Можно через Wget64 или по другому, разницы нет. Работа простая так что думаю для новичков. Бюджет не большой, отталкиватся буду от него. Жду контакты и цену ...