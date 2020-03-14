Интеграция с Яндекс Кассой

Требуется сверстать и натянуть дизайна на сайт, работающий на Wordpress. В дизайне есть 4 страницы: главная, рубрика, 404, статья. Все страницы адаптивные. Есть дополнительно нарисованные дизайны для мобильных и планшета. Вёрстка по стандарту HTML 5. В ...
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Здравствуйте. А Вы можете сделать так, чтобы при клике на кнопку появилась форма оформления заказа на инфопродукт и там:
1. Заголовок
2. Название товара
3. Поле ФИО
4. Поле телефон
5. Поле емейл
6. Поле купон (если есть)
7 Итоговая сумма (с купоном, если введен купон или без купона, если купон не ввиден)
8. Кнопка оплатить и оплата итоговой суммы с помощью Яндекс Кассы
Нужно все это настроить.
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