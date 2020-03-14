Интеграция с Яндекс Кассой

Здравствуйте. А Вы можете сделать так, чтобы при клике на кнопку появилась форма оформления заказа на инфопродукт и там:

1. Заголовок

2. Название товара

3. Поле ФИО

4. Поле телефон

5. Поле емейл

6. Поле купон (если есть)

7 Итоговая сумма (с купоном, если введен купон или без купона, если купон не ввиден)

8. Кнопка оплатить и оплата итоговой суммы с помощью Яндекс Кассы

Нужно все это настроить.