Натяжка опенкарт 2.3

1) Исправить ли заменить форму обратной связи, выдает ошибки. 2) Маленько изменить всплывающее окно отправки формы. 3) Внешние CDN скрипты заменить на внутренние(скачать/вставить). 4) Вставить маску в поля для телефонов. 5) Добавить картинку поверх двух блоков и адаптировать под ...
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Здравствуйте. Проект желательно сдать до 16.03.2020. Крайний срок - 19.03.от вас бюджет.В настоящий момент готова верстка главная, корзина, шапка. Сегодня к 19.00 будет готова категории.Завтра карточка товара.Есть телеграмм группа, где верстальщик отвечает на вопросы. Я планирую эту работу разделить между 2 специалистами, чтобы ускорить работу.Сайт isei.uaЕсть тема которую нужно натянуть на Opencart https://www.figma.com/file/8yBz1wFUSA7GkkhFmO34yq/isei-work-(Copy)ЗаданиеСоздать новую чистую тему с поддержкой использования Макетов из админки (design/layout)В первую очередь должно работать (самое самое нужное):-----------------------------------------------Шапка: - поиск товара- меню- Корзина с возможностью изменения количества товара- форма входа в Личный кабинет (см. тему)Категория:- Фильтр- Сортировка- Постраничная навигация (в теме её нет, но думаю понадобится )Производители:- страница с выводом всех производителей (по умолчанию, в теме её нет)- Сортировка товаров в выбранном Производителе- Постраничная навигацияКарточка товара:- вывод дополнительных миниатюр товара (с этим товаром покупают, акции)- покупка с добавлением в корзину без перезагрузки страницы- вывод наличие товара в магазинах (см. тему)- вывод 6-ти вкладок (детали, Ингридиенты - характеристики, эксперт, отзывы, Видео, О бренде)- Быстрый заказ товара (форма оформления в 1 клик)Миниатюра товара в категориях, производителях, акциях и везде где используется (см. тему):- Кнопка купить с добавлением товара в корзину без перезагрузки страницы- Кнопка заказать звонок, с формой обратной связи- Кнопка быстрый заказ (форма оформления в 1 клик)Корзина:- весь процесс оформления происходит на 1-й странице без перезагрузки и переходов- применение промокода и сертификата- возможность изменять количество товара на странице (см.тему)- Доставка и оплата (для полного осознания вариантов взаимодействия двух элементов смотри пример страницы на сайте /onepagecheckout он сильно отличается от того что предложен в теме понадобится комбинация, соединение )Главная (см. тему):- вывод картинок- Вывод миниатюр товаров (Акции, Тренды, Новинки, Хиты)- Вывод статей блога-----------------------------------------------Во вторую очередь должно работать:- Страница регистрации- Страница входа в личный кабинет- Внешний вид Лк по умолчанию (в теме его нет)- Страницы Блога (см. тему)
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