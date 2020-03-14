Требуется сверстать и натянуть дизайна на сайт, работающий на Wordpress. В дизайне есть 4 страницы: главная, рубрика, 404, статья. Все страницы адаптивные. Есть дополнительно нарисованные дизайны для мобильных и планшета.

Вёрстка по стандарту HTML 5. В верхней части документа –

Чистая вёрстка. Стараться уменьшить количество кода.

Семантическая разметка шаблона (header, footer, article, aside, nav и так далее)

Валидность согласно https://validator.w3.org/

Наличие микроразметки хлебных крошек (проверка микроразметки: https://search.google.com/structured-data/testing-tool

https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/)/

Заголовочные теги применяются при верстке только текстовых блоков. Должен быть только один h1 на страницу. Заголовки h1-h6 только для контентной области, то есть, только в статье. Сайдбар и прочие ссылки не в статье должны быть без h1-h6, делать только div.

Отсутствуют циклические ссылки.

Верстка чистая и семантичная.

Тема оптимизирована для мобильных устройств. Есть дизайн главной для ПК, планшета и мобильный. При сужении экрана должна происходить адаптация к нему размера картинок и видео.

Показатели Google PageSpeed достаточно высоки. Показатель скорости загрузки должен быть от 80% и выше. На мобильных или ПК.

Сайдбар по коду после контентной части.

Установить счётчики и сделать их непоказываемыми. Установку и замену счётчиков сделать с помощью виджета.

На всех страницах сайта должны обязательно выводиться Title, Description, H1 стандартными средствами через плагин Yoast SEO.