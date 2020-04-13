Верстка адаптивных страниц на bootstrap 4

Необходимо сверстать 7 адаптивных страниц на bootstrap4 из psd (десктоп + мобильная),

включая галерею, форму заказа обратного звонка и обратной связи (с капчей).

Требования:

1. Чистый html5.

2. Использование библиотеки bootstrap 4.

3. Использование бесплатной версии библиотеки иконок font awesome .

4. Использование Sass (желательно)

5. Использование google fonts

Специфика работы главной страницы: главная страница разделена на две части с летним и зимним маршрутом, при наведении (hover) на область маршрута он должен становиться ярче.

Страницы должны быть полностью адаптивны под все устройства (десктопы, планшеты, мобильные телефоны на ios и android), соблюдена кроссбраузерность начиная с ie11 (Последняя версия совместима с bootstrap 4) .

Весь материал в PSD будет предоставлен исполнителю.