Верстка адаптивных страниц на bootstrap 4

HTML-версткаЗавершен39 заявок641 просмотр
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Необходимо сверстать 7 адаптивных страниц на bootstrap4 из psd (десктоп + мобильная),

включая галерею, форму заказа обратного звонка и обратной связи (с капчей).

Требования:

1. Чистый html5.

2. Использование библиотеки bootstrap 4.

3. Использование бесплатной версии библиотеки иконок font awesome.

4. Использование Sass (желательно)

5. Использование google fonts 

Специфика работы главной страницы: главная страница разделена на две части с летним и зимним маршрутом, при наведении (hover) на область маршрута он должен становиться ярче.

Страницы должны быть полностью адаптивны под все устройства (десктопы, планшеты, мобильные телефоны на ios и android), соблюдена кроссбраузерность начиная с ie11 (Последняя версия совместима с bootstrap 4)

Весь материал в PSD будет предоставлен исполнителю.

Bootstrap
4 года назад
Lenber
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
EasyTactic
Артём 
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$60
7 дней
WMZ
В целом исполнитель не плохой, всегда на связи, оперативно реагирует на замечания, но есть над чем ещё работать.
Все отлично, заказчик всегда на связи. Оплата поступила сразу же, как закончили проект. Рекомендую к сотрудничеству, надеюсь, что ещё будем работать с ним.
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