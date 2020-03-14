Сделать слайдер на сайт

HTML-версткаЗавершен11 заявок388 просмотров
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Необходимо сделать слайдер на примере https://www.minsport.gov.ru с небольшими изменениями

4 года назад
Cherces
Адам 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
Webmonster777
21 годБеларусь
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$5
1 день
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