Исправить ошибки в верстке

Есть HTML макет (http://transportgid.upfactor.ru/stest), этот макет начал накатывать на функционал сайта (http://transportgid.upfactor.ru/). В результате верстка съехала (что касается IE то совсем провал).

Проверил все аспекты какие только возможны. Решения не нашел.

Готов платить тому кто сделает.