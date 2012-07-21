Исправить ошибки в верстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки177 просмотров

Есть HTML макет (http://transportgid.upfactor.ru/stest), этот макет начал накатывать на функционал сайта (http://transportgid.upfactor.ru/). В результате верстка съехала (что касается IE то совсем провал).

Проверил все аспекты какие только возможны. Решения не нашел.

Готов платить тому кто сделает.

HTML
13 лет назад
IvanMiroshin
Иван 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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