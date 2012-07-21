Требуется верстка и нарезка PSD макета

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт28 заявок208 просмотров

Есть макеты сайта в PSD.

Требуется порезать их в HTML

HTML
13 лет назад
NetSkriper
Алексей 
54 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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