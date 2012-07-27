Поправить верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок201 просмотр

Здравствуйте.

На сайте http://kaminufa.ru/ на главной странице выпадающее меню закрывается флеш-роликом. Нужно это поправить.

Сайт на hostcms.

Оплата сразу.

Спасибо.

13 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Lafaiet
36 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Спасибо, Екатерина очень быстро разобралась в проблеме и исправила ее.
Положительное сотрудничество, четкое задание, быстрая оплата. рекомендую

Заявки фрилансеров

Lafaiet
36 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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