Верстка и натяжка на webasyst

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки115 просмотров

Приветствую. Есть магазин www.chinzo.ru с криво сделанной версткой под IE, Opera и Safari. Интересует исправление ситуации под ключ.

Webasyst
13 лет назад
s-os
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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