Сверстать готовый дизайн, насодить на джумлу и наполнить товарами. 70у.е.
Верстка и натяжка на webasyst
Приветствую. Есть магазин www.chinzo.ru с криво сделанной версткой под IE, Opera и Safari. Интересует исправление ситуации под ключ.
Заявки фрилансеров
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