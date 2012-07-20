Верстка шаблона на wordpress из psd

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Закрыт9 заявок159 просмотров

Верстка шаблона под Wordpress из PSD. Нужно отверстать 7 страниц(about_us, blog, contact, home, portfolio, post, services)

Примеры страницы(в сером градиенте):

http://imglink.ru/show-image.php?id=7e04315832d4402532f4b2e9835ec6be

http://imglink.ru/show-image.php?id=8c01a59d9acf0e35bfd698356af0dfd9

http://imglink.ru/show-image.php?id=0038c87e407063c4a07ef9d1997aa0a6

http://imglink.ru/show-image.php?id=91945314175ffabee134df37cac9af80

http://imglink.ru/show-image.php?id=0e1bddbb5d2d38c3986cc2882bf821a2

Требования:

Кроссбраузерная верстка под: IE8-9,Opera 11+,Safari 5+,Google Chrome 13+, FireFox 3.5+

Соответствовать спецификации W3C XHTML 1.0 Strict или html5+css3.

Проверить тему согласно данным источникам:

http://codex.wordpress.org/Theme_Development

http://codex.wordpress.org/Theme_Review

http://codex.wordpress.org/Theme_Unit_Test

Смотрим примеры указываем сроки/цену.

HTMLWordPress
13 лет назад
winnert
Антон 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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