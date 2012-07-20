Здравствуйте. На сайте http://kaminufa.ru/ на главной странице выпадающее меню закрывается флеш-роликом. Нужно это поправить. Сайт на hostcms. Оплата сразу. Спасибо.
Вёрстка и программирование сайта
Доброе время суток ! Требуется вёрстка и программирование сайта . Указывайте на чём будете реализовывать проект. Сумму за вёрстку и сумму за программирование . И сроки выполнения .
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