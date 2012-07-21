Верстка страницы каталога для интернет-магазина

Сайт comfortino.com.ua

Сейчас разрабатывается редизайн типовой страницы каталога (шапка и футер тоже меняются), 90% блоков остаются на своих местах т.е. практически все изменения должны производиться правкой css с минимальными изменениями html.

Дизайн в минималистичном стиле поэтому очень важно умение грамотно работать со шрифтами (возможно использование Google Web Fonts или Typekit).

На следующей неделе будет предоставлен макет в PSD. От вас на выходе требуется:

1. Обновленный css файл

2. Файлы с нарезанными изображениями

3. Задание для программиста для внесения правок в html код шаблона

4. Корректировка css после изменения шаблона,

ВАЖНО! Предлагайте сроки и стоимость за верстку страницы каталога согласно задания, показывайте портфолио.

В дальнейшем будут меняться постепенно все остальные страницы сайта, хотим найти исполнителя на весь проект.