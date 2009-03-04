Нужно сверстать под DLE

Движок ShopCMS 3.0.0. Там же есть форум PHPBB3. Необходимо сверстать дизайн для форума. Предложения оставляйте здесь. В аську и скайп не стучать Спасибо! К сожалению выбраный исполнитель куда-то пропал...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать под DLE указанный дизайн. Возможны некоторые коррективы в дизе
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