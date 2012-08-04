Щепетильная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок268 просмотров

Приглашаем к сотрудничеству верстальщика (возможно долговременному сотрудничеству).

Приветсвуются следующие знания: HTML 5, CSS 3, microdata, JavaScript, кроссбраузерная верстка с включеным и выключеным JS, англ язык, умения решать не стандартние задачи.

В заявках оставляйте пожалуйста Ваши стандартные цены за типичный проект(за главную и внутреннюю).

CSSHTMLJavaScript
13 лет назад
kulaginroman
Роман 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

nu_born
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Сделано быстро и качественно! Рекомендую.
Приятный, адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

nu_born
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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