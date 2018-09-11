Сверстать и натянуть

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки150 просмотров

Необходимо сверстать PSD шаблон и натянуть на движок.

Прошу написать цену и ссылку на портфолио.

7 лет назад
regedit077
Виктор 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров