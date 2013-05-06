Сверстать Landing Page

Дизайн в приложение.

Нужно сверстать к 16.00 понедельника. Чем раньше тем лучше.

Кроме вёрстки - подключить счётчик. (Взять готовое решение из интернета, счётчик должен быть зациклен, т.е. выставляем 5 дней, он их отсчитывает и начинает заново, у нас уже есть скрипт, но он только до определённой даты отсчитывает, могу его скинуть).

Так же настроить отправку почтовых скриптов. Скрипты php дам.

Подключить fancybox - для открытия окон "заказать звонок".

Если сработаемся - следом будет ещё несколько аналогичных проектов.

Дизайн в приложение.