Сверстать Landing Page

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок268 просмотров

Дизайн в приложение.

Нужно сверстать к 16.00 понедельника. Чем раньше тем лучше.

Кроме вёрстки - подключить счётчик. (Взять готовое решение из интернета, счётчик должен быть зациклен, т.е. выставляем 5 дней, он их отсчитывает и начинает заново, у нас уже есть скрипт, но он только до определённой даты отсчитывает, могу его скинуть).

Так же настроить отправку почтовых скриптов. Скрипты php дам.

Подключить fancybox - для открытия окон "заказать звонок".

Если сработаемся - следом будет ещё несколько аналогичных проектов.

Дизайн в приложение.

PHP
12 лет назад
alifanov2013
Артём 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Jackson-kr
Евгений 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Очень хорошо поработали с Евгением! Проект на мой взгляд был не из простых, а сделан очень быстро и качественно, раньше срока. Спасибо огромное, будем сотрудничать дальше.
Отличный заказчик. Очень приятно было работать, с удовольствием продолжу сотрудничество. Точно формировал необходимую информацию. Оплата своевременная. Спасибо

Заявки фрилансеров

Jackson-kr
Евгений 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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