Необходимо выполнить верстку дизайна в .psd формате (изображение во вложении) на основе Twitter Bootstrap, то есть сохранить функциональность этого фреймворка. Требования: HTML5 jQuery на основе Twitter Bootstrap ...
Сверстать новый модуль корзины
Сверстать новый модуль корзины на Joomla 2.5 + JoomShopping 3.6 (JPG в приложение).
Задание:
- есть 1 модуль корзины в шапке, весь модуль играет роль ссылки.
- как только модуль скрывается из виду (прокручиваем монитор в низ), то в правом нижнем крае появляется этот же модуль корзины.
- если в модуль корзины что то было добавлено (товар), то он (что верхний, что нижний) должен как то среагировать (эффект какой то), ну что бы заметно было, что в него что то добавилось.
- если в корзину добавлен хоть один товар, то при наведение на модуль, он плавно выкатывает список с добавленными товарами.
Пишем только в проект!
Сразу указываем стоимость работы.
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