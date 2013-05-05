Сверстать новый модуль корзины на Joomla 2.5 + JoomShopping 3.6 (JPG в приложение).

Задание:

- есть 1 модуль корзины в шапке, весь модуль играет роль ссылки.

- как только модуль скрывается из виду (прокручиваем монитор в низ), то в правом нижнем крае появляется этот же модуль корзины.

- если в модуль корзины что то было добавлено (товар), то он (что верхний, что нижний) должен как то среагировать (эффект какой то), ну что бы заметно было, что в него что то добавилось.

- если в корзину добавлен хоть один товар, то при наведение на модуль, он плавно выкатывает список с добавленными товарами.

Пишем только в проект!

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