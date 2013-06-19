Верстка готового дизайна на Twitter Bootstrap

Необходимо выполнить верстку дизайна в .psd формате (изображение во вложении) на основе Twitter Bootstrap, то есть сохранить функциональность этого фреймворка.

Требования:

HTML5

jQuery

на основе Twitter Bootstrap

Резиновая div-ная верстка на весь экран

Валидность http://validator.w3.org/ (Соблюдение стандартов W3C)

Красивый читабельный понятный код

По возможности, SEO-верстка

Opera, Chrome, Firefox, IE последние (под IE6 верстка не нужна) и iPad (Safari)

Нюансы:

Фотография в футере должна автоматически продлеваться на всю ширину экрана (стыки одинаковые)

Реализовать на jQuery интерфейс "Закажите звонок!" (в этом же участке появляется доп. окошко под ссылкой "Закажите звонок!" с полем для ввода телефона, textarea "Удобное время для звонка, примечания:" и кнопкой "Позвонить мне!".

Реализовать на jQuery при нажатии на ссылку "Схема проезда": в футере изображение офиса заменяется на изображение схемы проезда.

Встроить twitter-ленту в соответствии с утвержденным дизайном (или предлагайте приближенные варианты)

Реализовать функциональность карусели, можно использовать карусель Twitter Bootstrap, при необходимости доработать. Учитывать, что в нее могут встраиваться как фотографии, так и видео. К каждой фотографии/видео будет уникальная подпись, в которой возможны ссылки.

Переключающиеся табы реализовать на базе табов Twitter Bootstrap. Проверить, чтобы основные элементы Twitter Bootstrap корректно отображались в дизайне.

Логотип сверстать с возможностью его быстрой смены цвета — желательно в html+css. Также оставить возможность быстро менять текущее цветовое оформление сайта (зеленое) на другое в css верстки.

Очень важно внимание к типографике — качественный шрифт, стильность, красиво вписанные в текст изображения.

Важно красиво разместить логотипы в разделе Наши клиенты, при необходимости с дизайнером доработать изображения, чтобы они смотрелись качественно.

Если потребуется, техническое задание на дизайн сайта + доп. материалы по сайту:

https://www.dropbox.com/sh/vavc50a555x2mi9/-2NaL7S5bq?lst

Если потребуется, psd макет дизайна готов предоставить.

Ваше предложение:

Покажите 3-5 примеров ваших самых лучших версток.

Огласите стоимость верстки главной страницы и стоимость верстки внутренней страницы (будут отдельно)

Также укажите возможное время начала работ, сроки по исполнению и условия по оплате.

Предпочтителен исполнитель из Украины (отлично, если в Донецке).

Дизайн не догма — если есть предложения по улучшению, предлагайте!