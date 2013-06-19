Верстка готового дизайна на Twitter Bootstrap

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок368 просмотров

Необходимо выполнить верстку дизайна в .psd формате (изображение во вложении) на основе Twitter Bootstrap, то есть сохранить функциональность этого фреймворка.

Требования:

HTML5

jQuery

на основе Twitter Bootstrap

Резиновая div-ная верстка на весь экран

Валидность http://validator.w3.org/ (Соблюдение стандартов W3C)

Красивый читабельный понятный код

По возможности, SEO-верстка

Opera, Chrome, Firefox, IE последние (под IE6 верстка не нужна) и iPad (Safari)

Нюансы:

Фотография в футере должна автоматически продлеваться на всю ширину экрана (стыки одинаковые)

Реализовать на jQuery интерфейс "Закажите звонок!" (в этом же участке появляется доп. окошко под ссылкой "Закажите звонок!" с полем для ввода телефона, textarea "Удобное время для звонка, примечания:" и кнопкой "Позвонить мне!".

Реализовать на jQuery при нажатии на ссылку "Схема проезда": в футере изображение офиса заменяется на изображение схемы проезда.

Встроить twitter-ленту в соответствии с утвержденным дизайном (или предлагайте приближенные варианты)

Реализовать функциональность карусели, можно использовать карусель Twitter Bootstrap, при необходимости доработать. Учитывать, что в нее могут встраиваться как фотографии, так и видео. К каждой фотографии/видео будет уникальная подпись, в которой возможны ссылки.

Переключающиеся табы реализовать на базе табов Twitter Bootstrap. Проверить, чтобы основные элементы Twitter Bootstrap корректно отображались в дизайне.

Логотип сверстать с возможностью его быстрой смены цвета — желательно в html+css. Также оставить возможность быстро менять текущее цветовое оформление сайта (зеленое) на другое в css верстки.

Очень важно внимание к типографике — качественный шрифт, стильность, красиво вписанные в текст изображения.

Важно красиво разместить логотипы в разделе Наши клиенты, при необходимости с дизайнером доработать изображения, чтобы они смотрелись качественно.

Если потребуется, техническое задание на дизайн сайта + доп. материалы по сайту:

https://www.dropbox.com/sh/vavc50a555x2mi9/-2NaL7S5bq?lst

Если потребуется, psd макет дизайна готов предоставить.

Ваше предложение:

Покажите 3-5 примеров ваших самых лучших версток.

Огласите стоимость верстки главной страницы и стоимость верстки внутренней страницы (будут отдельно)

Также укажите возможное время начала работ, сроки по исполнению и условия по оплате.

Предпочтителен исполнитель из Украины (отлично, если в Донецке).

Дизайн не догма — если есть предложения по улучшению, предлагайте!

BootstrapCSSHTMLjQuery
12 лет назад
stoitel7
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

gvard
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$165
3 дня
Заказывал Александру выполнение верстки главной страницы по готовому psd макету дизайна. Впечатлило: Полное соответствие верстки стандартам HTML5 по версии валидатора W3C Очень красивый код, видно, что человек подходил к труду с любовью Дизайнер (она уже давно сайты рисует) сказала, что видит такую качественную верстку впервые (!), что меня тоже удивило Несмотря на большое количество уточнений и изменений (около 20) + дополнительные задачи, которые всплывали по ходу работы, Александр оперативно, терпеливо и без проблем их исправлял и выполнял. Единственное разочарование, что в моем проекте так и не получилось ни у моего дизайнера, ни у Александра подобрать красивый шрифт и сделать действительно качественную типографику (по крайней мере по моему видению). По всей видимости, для этого мне придется искать отдельного специалиста. Результатом доволен. Собираюсь верстать другие страницы сайта также у Александра.
Очень положительный заказчик и человек, не думал что меня будут так долго ждать ради этой верстки ) Спасибо за сотрудничество !

Заявки фрилансеров

gvard
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад