Верстка макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок275 просмотров

Кроссбраузерно сверстать макет, JPG в приложении

Оплата только после демонстрации верстки

12 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Jackson-kr
Евгений 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$25
1 день
Уже не первый раз работаем, отлично сверстал, пиксель-в-пиксель. Заметно, что работа тщательно проверяется перед отправкой заказчику!
В очередной раз доволен сотрудничеством. Спасибо

Заявки фрилансеров

Jackson-kr
Евгений 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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