Всем привет, нужно сделать вёрстку - 5 страниц, страницы с минимальным кол-вом графики (её почти нет), от Вас сейчас требуется назвать цену и сроки, после чего я выберу исполнителя. Не нужно писать "Можно ли увидеть проект" и так далее, я ещё раз повторю Дизайн выполнен с минимальной графикой, её почти нет, текст да фон и всё.