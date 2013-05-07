Необходимо выполнить верстку дизайна в .psd формате (изображение во вложении) на основе Twitter Bootstrap, то есть сохранить функциональность этого фреймворка. Требования: HTML5 jQuery на основе Twitter Bootstrap ...
Кроссбраузерно сверстать несложный макет
Сверстать несложный макет (шапка, меню, футер, блок с товарами)
hover - такой, как на макете выделенный элемент
active - такой же как hover
Оплата после завершения верстки
Сразу говорю 3 дня верстать - это долго!
Выбранный исполнитель
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