Сверстать макет

Доброго всем времени суток.

Необходимо сверстать из PSD макета под удобную и бесплатную cms (предлагайте варианты).

-фиксированный по ширине, "растяжка" по высоте при необходимости

-кроссброузерность

-ну и просто чисто и красиво, и чтобы действительно работало

Со сроком могу особо не торопить в разумных пределах.