Сверстать макет

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок369 просмотров

Доброго всем времени суток.

Необходимо сверстать из PSD макета под удобную и бесплатную cms (предлагайте варианты).

-фиксированный по ширине, "растяжка" по высоте при необходимости

-кроссброузерность

-ну и просто чисто и красиво, и чтобы действительно работало

Со сроком могу особо не торопить в разумных пределах.

15 лет назад
vitus_kor
Кораблев 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Верстка выполнена качетвенно в заявленный срок в полном соответствии с макетом. Стас так же решил возникшую проблему со шрифтами. Очень приятно, что не было лишней переписки и вопросов. Все по-деловому четко. Рекомендую, надежный и ответственный человек.
Отличный заказчик! Никаких вопросов, с пониманием отнёсся к необходимым правкам дизайна. В общем, все просто супер :) Всем советую!

Заявки фрилансеров

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

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