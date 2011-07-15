Сверстать сайт из 7 страниц

HTML-версткаЗавершен20 заявок374 просмотра
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Необходима верстка сайта http://doctorpanteleev.ru/

для IE 7+, Chrome, Firefox 3+, Opera.

Важное замечание: особенно плывет сайт при разрешении 1280-800 на IE 8

12 лет назад
eugen2k
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
majestics
Сергей 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
12 лет назад
$50
2 дня
Сергей справился с задачей верстки на 5 баллов и за адекватную цену.
Рекомендую всем работать с Евгением, чёткая постановка задачи, отличное взаимопонимание.
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