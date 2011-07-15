Сверстать сайт из 7 страниц

Добрый день, нужна верстка шаблона на Joomla 1.5 или WP.. предлагайте цены и за одно и за другое В теме писать толька цены и срок, макет простой, можете его увидеть ниже.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима верстка сайта http://doctorpanteleev.ru/
для IE 7+, Chrome, Firefox 3+, Opera.
Важное замечание: особенно плывет сайт при разрешении 1280-800 на IE 8
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