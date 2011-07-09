Установить меню на сайт

Всем доброго времени суток. Задача такова: качественно сверстать (валидно и кроссбраузерно) и сделать шаблоном для Joomla CMS. Моя первая задача для верстальщика, поэтому я всегда на связи (для правки и ответа на вопросы). Ну и как ...