Установить меню на сайт

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HTML-версткаЗакрыт4 заявки154 просмотра
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Нужно установить вот такое меню: http://www.lwis.net/free-css-drop-down-menu/dropdown.flickr.com.vertical.html на сайт: http://dr365.org/. Жду ваших предложений.

12 лет назад
vstatuse
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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