Установить меню на сайт

Приветствую всех верстальщиков. Ищу человека, который свободен и сможет качественно сверстать две страницы за короткий срок. В дальнейшем буду рад сотрудничать с этим человеком и в дальнейшем. ТРЕБОВАНИЯ: Верстка валидная, семантическая. Под браузеры: IE 7+, Opera 9+, Firefox 3+, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно установить вот такое меню: http://www.lwis.net/free-css-drop-down-menu/dropdown.flickr.com.vertical.html на сайт: http://dr365.org/. Жду ваших предложений.
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